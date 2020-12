Cutrone torna al Wolverhampton ma di passaggio: ci sono Benevento, Parma, Bologna e Napoli

Patrick Cutrone si prepara a vivere una nuova avventura, con ogni probabilità sempre in Serie A. Come riporta oggi il Corriere Fiorentino, infatti, l'attaccante ex Milan sarebbe finito nel mirino di quattro club del nostro massimo campionato: Benevento, Parma, Bologna e Napoli. Tante possibilità diverse, dunque, per un talento in cerca di rilancio dopo il poco spazio ottenuto alla Fiorentina e destinato quindi a rientrare al Wolverhampton a gennaio soltanto di passaggio (i viola interromperanno il prestito).