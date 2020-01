Cutrone: "Un onore essere alla Fiorentina. Milan? Lo ringrazierò sempre"

© foto di Federico De Luca

"È iniziata bene, sono molto felice". Primo gol con la maglia della Fiorentina per Patrick Cutrone, ha segno ieri in Coppa Italia. Raggiunto da Sky a margine della presentazione odierna, il bomber viola ha analizzato il successo ai danni dell'Atalanta: "Sono arrivati due risultati importanti, sono contento per me ma soprattutto per la squadra".

Cosa ti ha detto il presidente Commisso?

"Mi ha fatto i complimenti, mi ha detto di continuare a lavorare e di rimanere coi piedi per terra. Io sicuramente lo farò".

Cosa non ha funzionato ai Wolves?

"Diciamo che quando il mister fa delle scelte e si fida solo di quei giocatori lì purtroppo non puoi farci niente. Io ho sempre dato il massimo e devo ringraziare il club: è stata una bellissima esperienza, ho imparato tanto sia come uomo che come calciatore".

Com'è nata l'idea di andare alla Fiorentina?

"Ho fatto lavorare i miei agenti, che hanno fatto un grandissimo lavoro. Appena ho sentito della Fiorentina ho detto subito di sì, è una grande società, una grande squadra con grande storia. È un onore essere qui".

Un po' di amarezza per come è finita col Milan?

"Nella vita si prendono decisioni, la società ha deciso così e per me è stata comunque una bellissima esperienza. Li ringrazierò sempre, sono cresciuto come ragazzo perché ho fatto tutte le giovanili lì, ringrazio chiunque. E poi sono cresciuto come uomo. È la squadra con cui ho esordito, è la squadra che ho sempre tifato sin da bambino".

Hanno preso il 38enne Ibrahimovic per risolvere il problema dei gol.

"Questo non riguarda me, anzi queste domande vanno fatte a loro. So solo che Ibrahimovic è ed è stato un grandissimo giocatore. Non fate a me queste domande".

Tratti in comune fra Iachini e Gattuso, anche da allenatori?

"Sono simili. Ora mi sto trovando molto bene col mister, mi piacciono questa voglia e questa grinta che ha. Sono contento di lavorare con lui".