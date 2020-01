© foto di Imago/Image Sport

Lennart Czyborra è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Atalanta. Il terzino nato il 3 maggio del 1999 a Berlino è il 63esimo giocatore tedesco per la Serie A. Tanti grandi nomi arrivati dalla Germania hanno militato nel nostro campionato, da Rummenigge a Schnellinger, da Klinsmann a Muller, da Moller a Klose e non solo. Sono passate chiaramente anche delle meteore, da Savio a Palumbo, da Poschner a flop totali come Mario Gomez e Hitzlsperger.

Il nono in Serie A E' il nono di questa Serie A. L'ottavo era stato Diego Demme al Napoli, oltre a Czyborra in casa Atalanta c'è Robin Gosens. A completare il lotto Amin Younes (Napoli), Jeremy Toljan (Sassuolo), Sami Khedira ed Emre Can (Juventus), Koray Gunter (Hellas Verona), Julian Chabot (Sampdoria).