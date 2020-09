Czyborra, Zajc e Karsdorp: il Genoa vuole rifarsi il look cercando di piazzare un triplo colpo

Il Genoa è pronto a rifarsi il look. Il mercato entra nel vivo con il direttore sportivo Daniele Faggiano pronto a mettere a segno dei colpi per regalare a Rolando Maran le pedine giuste per affrontare il campionato. Sono diversi i nomi accostati al Grifone, che lunedì scorso ha spento 127 candeline, con diverse operazioni che potrebbero essere chiuse nelle prossime ore. Il primo nome è quello di Lenart Czyborra, esterno mancino di proprietà dell’Atalanta che cerca il riscatto dopo aver giocato solo 16 minuti con la maglia nerazzurra. La formula sarà quella del prestito biennale con l'obbligo di riscatto fissato a 5,5 milioni.

Ritorno in Italia vicino per Zajc - Il secondo innesto potrebbe essere sulla trequarti. In attesa di conoscere l’assetto tattico della formazione rossoblu, oggi contro il Carpi alla Sciorba ci sarà la prima uscita ufficiale, il club ligure sarebbe vicino alla chiusura per il ritorno in Italia di Miha Zajc. Il fantasista sloveno si era trasferito al Fenerbahce nella scorsa finestra di calciomercato dopo due anni passati all’Empoli ma il Genoa potrebbe riportarlo immediatamente nella nostra Serie A. Il giocatore dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto per un affare complessivo di 3 milioni di euro.

Piace Karsdorp - Il terzo profilo sarebbe, il condizionale è sempre d’obbligo quando si tratta di mercato, quello di Rick Karsdorp. L’esterno olandese dovrebbe essere uno dei rinforzi per quanto riguarda la corsia di destra. Reduce dal prestito al Feyenoord, il calciatore della Roma sembrava destinato all’Atalanta ma ecco che il Vecchio Balordo potrebbe inserirsi nella trattativa con un titolo temporaneo con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro circa. Tanti nomi per il Genoa. Un Genoa che prova a cambiare pelle.