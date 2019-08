D'addio di Praet a quella del club e l'esterno: il punto sul mercato Samp

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tema centrale, in casa Sampdoria, è principalmente uno: il futuro societario. Permane distanza tra la cordata di Vialli e Ferrero sulla cessione del club blucerchiato, col presidente che è stato chiaro: "Senza moneta non si fa niente, io di questo ultimatum ho letto su internet come voi e non ne so niente, so solo quello che ho già detto e cioè che gli affari si fanno pagando i prezzi altrimenti è inutile discutere, semmai sono io che ho dato ultimatum…". Intanto la dirigenza, da Osti a Pecini, è ben più che attiva sul mercato.

Leris post Praet L'operazione Mohamed Leris, definita oggi col Chievo Verona, era già stata messa in piedi e sarebbe stato preso a prescindere dall'addio di Dennis Praet per il Leicester City. Vieira, Ekdal, Barreto, Linetty, Jankto, Leris, sei uomini per tre maglie con Di Francesco, sembra la soluzione scelta dalla società senza bisogno di sostituire il belga.

L'esterno e le altre uscite Adesso il club ligure vuole un esterno d'attacco per il 4-3-3 di Di Francesco. Con Emiliano Rigoni dello Zenit è stallo sulle cifre, la trattativa Hatem Ben Arfa si è arenata e Oussama Idrissi dell'AZ Alkmaar costa 10 milioni di euro. Ballano altri nomi in uscita: un terzino destra tra Jacopo Sala e Bartosz Bereszynski, Vasco Regini e Gaston Ramirez, che con lo schema tattico doriano è fuori dal progetto.