D'Ambrosio: "Conosco Sebastiano Esposito da quando aveva 5-6 anni"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore dell'Inter, Danilo D'Ambrosio, ha parlato del nuovo corso nerazzurro. "Quando il club ha deciso di puntare su Conte, ero certo che tutti avremmo dato il 100% per la causa. Posso dire che siamo arrivati quasi al top, so che possiamo sempre migliorare, ma i presupposti per essere più competitivi ci sono tutti. Barella non mi ha stupito, Esposito lo conosco da quando aveva 5-6 anni, giocavo con la Juve Stabia, il suo papà era vice allenatore. Seba veniva al campo, l'ho visto crescere".