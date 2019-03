© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Danlo D'Ambrosio ai microfoni di Inter TV sul successo nel derby: "Il salvataggio nel finale? È andata bene, sono contento. La gente diceva che eravamo sfavoriti, ma noi non ci abbiamo mai creduto. Avevamo dimostrato di essere superiori al Milan anche all'andata e non solo: sono anni che facciamo più punti. Vincere aiuta a vincere, ora ci godiamo questa settimana per ricaricare le batterie. Ci attende la Lazio, un'altra gara dura, ma ci proveremo. Vincerei l derby in trasferta? È sempre bello vincere".