D'Ambrosio: "Pensiamo al Chievo. Siamo tutti parte del progetto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il terzino dell'Inter Danilo D'Ambrosio ha parlato ai microfoni di Premium Sport a margine di un evento a Milano. Ecco le sue dichiarazioni.

Speri in un pari tra Napoli e Juventus?

"Il discorso è pià ampio, noi pensiamo a noi stessi e vincere col Chievo, a prescindere da quello che succederà al San Paolo".

Spalletti sempre più social, ora ha scritto che non esistono riserve nel suo ultimo post si Instagram.

"Ha ragione il mister quando dice che non ci sono titolari, anche quelli che giocano meno si sentono parte del progetto. Il mister ci trasmette grande carica, cerchiamo di seguirlo".

Col Chievo sarà emergenza con i tre titolari assenti.

"Sarà indubbiamente una partita insidiosa al di là delle assenze, dipenderà dal nostro atteggiamento. In questa squadra non ci sono riserve o titolari, i giocatori che scenderanno in campo saranno pronti".

100 presenze nell'Inter, quale è il tuo obiettivo?

"La Champions, speriamo di soddisfare la società e i tifosi".