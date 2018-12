D'Ambrosio: "PSV non qui per passeggiare. Speriamo nel pari a Barça"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Vedremo l'Inter che vuole vincere, come sempre". Parola di Danilo D'Ambrosio, laterale dell'Inter, a Sky in vista della partita di Champions League contro il PSV Eindhoven: "Sappiamo che servirà più del 100%. Il PSV non è certo venuto a San Siro per fare una passeggiata, sta a noi dare il meglio nella speranza che dall'altra parte ci sia un pareggio".

Cosa è mancato?

"Un po' di concretezza sottoporta e un po' di fortuna. Nelle ultime partite abbiamo avuto occasioni nitidissime, se le avessimo centrate sarebbe andata diversamente".