"Occhio al rischio Icardi". Intervistato da Il Mattino, il noto agente Andrea D'Amico ha analizzato la situazione del Napoli, che rischia di vedere crollare il valore del suo parco giocatori dopo le ultime vicende: "L'argentino valeva una cifra esorbitante, ma è stato scaricato in prestito grauito".

In casa Napoli cosa può succedere?

"La valutazione dipende sempre dalle prestazioni dei giocatori, ma anche dalla forza della società. E poi in questo caso gli stipendi sono alti: giustificati se i giocatori rendono, altrimenti diventa difficile muovere certi contratti".

De Laurentiis potrebbe cedere già ora alcuni giocatori chiave?

"Mi stupirei. Parliamo di una squadra che è arrivata molto in alto in Italia e in Europa, non può sbaraccare: non penso sia una società che smantella da un giorno all'altro".