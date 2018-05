D'Anna: "Futuro? Ora il Chievo. Tra 3 turni posso anche tornare indietro"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Prime dichiarazioni da allenatore della prima squadra di Lorenzo D'Anna. Scelto da Campedelli per sostituire Maran, il nuovo tecnico del ChievoVerona s'è così espresso sul difficile momento dei clivensi: "Difficile trovare 100 parole che possano spiegare questi 25 anni al Chievo. Non mi piace esser ricordato solo come una bandiera. Ho visto le facce giuste già dal primo allenamento che è stato fatto. La qualità c'è, ma è sulla testa che bisogna lavorare".

Sulle possibilità che resti al ChievoVerona anche il prossimo anno, questa la risposta di D'Anna: "Conta solo il Chievo: tra tre partite posso anche tornare a quello che facevo prima".