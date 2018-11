D'Anna: "Stagione del Chievo compromessa dal caso plusvalenze"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex allenatore del Chievo, Lorenzo D'Anna, è tornato a parlare del suo esonero ai microfoni di Radio CRC: "Il rimpianto è quello purtroppo di non aver trovato alcuni risultati all’avvio di campionato. Il discorso però è molto più ampio. Il vero problema è che la penalizzazione e il caso plusvalenze hanno inciso molto sulla costruzione della squadra. C'è il rammarico di non aver potuto incidere, ma la questione andava ben oltre la mia gestione, la responsabilità è della società che ha gestito tutto velocemente, ponendo un interesse minore sul mercato. L’annata è stata condizionata dal non sapere se partivamo con o senza i quindici punti di penalizzazione. È stato tutto in salita fin dall’inizio. Io avevo una buona conoscenza della squadra, ma non della Serie A".