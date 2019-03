D'Aversa alla 100esima col Parma: "Sono volate grazie ai risultati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le cento panchine di Roberto D'Aversa sono un traguardo importante per il tecnico del Parma, che coi crociati ha raggiunto una storica doppia promozione dalla C alla A. Queste le sue parole al riguardo in conferenza stampa: "C'è emozione per l'obiettivo personale, ma a me interessa l'obiettivo di squadra, lo sapete. Queste cento panchine sono volate per i risultati che abbiamo ottenuto. Leggere il mio nome accostato ad altre squadre fa piacere, ma il mio unico pensiero è restare e continuare il progetto Parma. Anche perché Parma è una grande piazza con una grande storia".