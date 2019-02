© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli della situazione degli infortunati in casa ducale: "Abbiamo diversi problemi, numericamente abbiamo qualche difficoltà, soprattutto in difesa dove si è fermato anche Bastoni, mentre davanti sarà out Ceravolo. Ci giocheremo questa partita difficile ma bella, e questo deve invogliarci ad affrontarla nel migliori dei modi. Nelle difficoltà ci ricompattiamo. Anche Stulac e Scozzarella sono fuori".