D'Aversa: "Balotelli non si discute. Ma niente contatti col Parma"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma neo promosso in Serie A, ha parlato a Radio Sportiva toccando vari temi legati al mercato del club: "Balotelli? Come calciatore non si discute, conosciamo tutti le sue qualità importanti. Inoltre sotto l'aspetto caratteriale credo che abbia raggiunto la maturità. Ma non accostiamo Balotelli al Parma perché non si è ancora parlato di niente. Il mercato? Dalla B alla A cambia molto: la società investirà per costruire una squadra competitiva. Il primo obiettivo resta la salvezza: è vero che il Parma è un club blasonato ma tre anni fa è fallito: il passato non deve influenzarci, bisogna essere realisti. Chi arriverà? Mi fido dei dirigenti".