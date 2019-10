D'Aversa: "Dispiace di aver perso uno scontro diretto. Ottima gara"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni Sky Sport, il tecnico crociato Roberto D'Aversa ha così parlato dopo il KO interno col Verona: "Il numero dei giocatori a disposizione è limitato, però credo che il rammarico più grosso arriva dopo la prestazione: i ragazzi hanno fatto un'ottima gara, però il risultato non ci premia. Abbiamo commesso degli errori inizialmente, però complessivamente avremmo meritato un risultato diverso".

Dopo l'Inter, lei voleva un atteggiamento positivo: si può dire che c'è stato.

"Sì, sinceramente temevo una non prestazione, come magari era successo a Ferrara. E invece devo dire che, inizio a parte, abbiamo fatto molto bene. Dobbiamo analizzare le partite senza creare gli alibi: va ottimizzata ogni singola gara".

Si è interrotta la striscia positiva al Tardini.

"Sì, dispiace soprattutto per aver perso in casa, ma anche perché era uno scontro diretto. Lavoreremo sugli errori, però sotto l'aspetto della prestazione non posso rimproverare nulla ai miei".

Nel prossimo match riuscirete a recuperare almeno Cornelius?

"Sono valutazioni che dovrà fare il medico, io posso solo allenare chi ho a disposizione".

Kulusevski sembra in continua crescita.

"Credo abbia fatto un'ottima gara, così come tutti gli altri. È chiaro che giocare da prima punta non è semplice, non sono le sue caratteristiche. Però si è ben comportato. Dobbiamo ripartire dalla prestazione, limitando gli errori".