D'Aversa e il suo futuro nel nuovo Parma: "La proprietà dà ampie garanzie"

Con l'assetto societario del Parma che cambierà nelle prossime settimane al termine del match dei ducali contro l'Atalanta Roberto D'Aversa ha risposto alla stampa in merito a possibilità novità in merito per il suo futuro in Emilia (Clicca qui per le dichiarazioni integrali): “E’ una domanda che andrebbe fatta alla proprietà, che ha dimostrato in passato di fare operazioni per il bene della squadra per cercare di migliorare, sotto quel punto di vista la proprietà dà ampie garanzie e mi ritengo fortunato ad aver lavorato in questi anni con persone per bene, sotto questo punto di vista Parma può stare tranquilla. Ci può essere questa possibilità, ma è una proprietà che offre grandi garanzie".