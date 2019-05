© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Radio Rai 1, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha avuto modo di parlare - oltre che della salvezza raggiunta - anche del proprio futuro: "Non abbiamo ancora parlato di nulla, giustamente. Il problema non me lo sono posto, ho un altro anno di contratto e insieme alla nuova società abbiamo fatto un percorso straordinario. Credo che bisogna fare una programmazione con la società, che dovrà proporre un progetto di miglioramento ed essere convinta di andare avanti con l'allenatore. Parma è una piazza importante che merita un miglioramento, tutti siamo ambiziosi, quindi non credo che ci saranno problemi".