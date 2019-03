D'Aversa: "Gervinho raccoglie i frutti del suo lavoro, è un esempio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In conferenza stampa, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato così del momento super di Gervinho, tornato al gol nell'ultima trasferta di Empoli: "Con Gervinho parlo sempre, è riuscito ad eguagliare il suo record di reti grazie al lavoro con i compagni di squadra. E' merito di un gruppo che si è messo a sua disposizione e lui si è reso disponibile al 100%. Sta raccogliendo i frutti del suo lavoro quotidiano, dove arriva prima degli altri al campo e resta di più a fine allenamento per migliorare alcuni aspetti. Deve essere da esempio per i più giovani", le parole raccolte da ParmaLive.com.