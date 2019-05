D'Aversa: "Il Parma ha giocato tutto il girone di ritorno senza centravanti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio conquistato contro la Sampdoria, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Dopo il doppio vantaggio non era semplice, siamo partiti bene ma poi abbiamo concesso due situazioni in cui dovevamo far meglio. Poi sul 3-1 siamo stati bravi a recuperare a riprendere una partita non facile. Bel gioco o pragmatismo? Penso che se analizziamo la partita, il secondo tempo lo abbiamo fatto nell'area avversaria, la Samp è una squadra organizzata ma abbiamo fatto bene. Io penso che l'allenatore deve utilizzare al meglio il materiale a disposizione, nonostante le assenze e se analizziamo il potenziale della Sampdoria, bisogna fare solo i complimenti ai ragazzi perché ogni squadra ha un obiettivo e l'importante è raggiungerlo. Qualche rimpianto la seconda parte di stagione? Purtroppo si dà tutto molto per scontato, nella prima di ritorno abbiamo vinto ad Udine e molti pensavano di aver raggiunto già l'obiettivo, qualche errore lo abbiamo fatto, quest'anno la matematica è aumentata, i punti salvezza sono aumentati ma noi non vogliamo crearci alibi: sfido chiunque a giocare un girone di ritorno senza un attaccante di ruolo".