D'Aversa scherza: "Gervinho se la sarebbe vista brutta in caso di pari"

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Genoa: "Se il Genoa avesse pareggiato non sarebbe andata bene a Gervinho. Rigoni e Inglese mi avrebbero aiutato, ahahah. È vero che abbiamo affrontato in casa squadre come Inter e Napoli, oggi si respirava un'aria diversa, il pubblico ci ha dato una grande mano. Ci ha spinto per portare a casa i tre punti".

Sulle parole di Gervinho. "Come ha stoppato il pallone ha perso di vista i compagni, il primo pensiero è stato quello di saltare il portiere e fare gol. Forse voleva battere il suo record, credo nella sua buona fede, è sempre stato positivo ed egoista".

Sulla tattica. "Devo dire che nel secondo tempo abbiamo avuto un momento di difficoltà e ci siamo allungati un po' troppo. È stata una gara di sacrificio. Quando Scozzarella è andato in difficoltà ho messo un giocatore di gamba, come Biabiany, per affrontare Bessa. Poi ho dovuto cambiare Dimarco perché aveva i crampi, alla fine ho deciso di passare a cinque. Fa piacere che Sierralta sia rientrato".

Su Schiappacasse. "L'ho fatto riscaldare sin dall'inizio del secondo tempo, può fare il centravanti o l'esterno. Avrebbe meritato di far parte della gara, ma devo fare delle scelte. Due cambi su tre erano già preventivati. Avrà il suo spazio".