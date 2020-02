vedi letture

D'Aversa sposta le lancette dell'orologio. Il successo di Reggio è da Parma 18/19

Un Parma tutto difesa e contropiede, capace di difendersi in undici negli ultimi 30 metri, strappa un successo molto importante a Reggio Emilia e stacca il Sassuolo in classifica di ben sei lunghezze: una distanza che di certo in campo non si è vista, ma che mette in evidenza come la concretezza del tecnico di Stoccarda abbia avuto ancora una volta la meglio sul calcio manovrato dell'avversario, De Zerbi. Non è la prima volta, visto che in quattro confronti il tecnico bresciano non ha mai superato il collega, raccogliendo solo uno 0-0 in due anni.

Oggi il Parma è più vicino alla zona Champions (10 pt) che a quella retrocessione (12 lunghezze), anche se oggi la squadra ha mostrato di sè una versione molto diversa rispetto a quella vista nelle ultime settimane, come in Parma-Lazio di domenica scorsa. Un Parma straordinariamente operaio, in versione 2018-19, racchiuso nella propria metàcampo per non dare spazio al Sassuolo, che infatti si è imbottigliato centralmente senza riuscire a creare pericolo per un'ora o quasi. Una scelta sicuramente tattica, ma anche dovuta ai tantissimi infortuni, che oggi per esempio hanno privato D'Aversa dell'estro di Kulusevski e della fisicità di Kucka.