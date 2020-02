© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

"Ha fatto la sua stagione migliore grazie a questo gruppo". Nel corso dell'intervista a Sky Sport dopo il pareggio col Cagliari, il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, non ha certo riservato carezze a Gervinho: "Per me la cosa che conta è il gruppo, considerando che questa società ha fatto tornare a giocare a calcio Gervinho dopo che aveva smesso di farlo per due anni e mezzo in Cina".