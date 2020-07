D'Aversa su Kulusevski: "Diventerà uno dei più forti di tutti. Lui è il primo ad esserne convinto"

Nella sconfitta contro l'Atalanta in casa Parma ha spiccato la prestazione di Dejan Kulusevski. Sull'attaccante macedone che a fine stagione approderà alla Juventus si è espresso anche il tecnico dei ducali Roberto D'Aversa in conferenza stampa: “Siamo stati fortunati a prendere un giocatore così forte nonostante la giovane età. Sono convinto che mentalmente possa fare ancora meglio, vada sempre a migliorare. Alla sua età si può avere un periodo di appannamento, si può scemare nella condizione. E’ un ragazzo con i piedi per terra e per l’età che ha ha forza mentale devastante, lui nella sua testa è convinto di arrivare e di diventare uno dei più forti e secondo me lo diventerà, cosa che lo è già perché un ragazzo così giovane che ha un impatto così non lo ricordo".