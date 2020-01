D. Costa: "Al momento non lascerei la Juve. Voglio la Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Strappi, classe, gol e anche infortuni: Douglas Costa, alla Juventus, è un'arma in più che Maurizio Sarri vorrebbe sfruttare sempre di più. Intervistato da DAZN, il brasiliano ha raccontato la sua avventura in bianconero: "Mi trovo molto bene in Italia, un Paese simile al Brasile e diverso dalla Germania. Al momento difficilmente lascerei la Juve per un’altra squadra, qui mi sono ambientato veramente bene e mi sento come in una famiglia. Imparo tanto da Cristiano Ronaldo, uno dei calciatori più forti al mondo. Se io, lui e Dybala siamo al 100% possiamo puntare a un livello molto alto. L’ambizione del club è vincere la Champions League, è per questo che sono venuto a Torino e ci stiamo provando”.