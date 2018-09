D. Costa, almeno 3 turni di stop per lo sputo. Da Zago a Totti, i precedenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre giornate: salvo aggravanti o attenuanti, è questa la squalifica che dovrebbe essere inflitta a Douglas Costa. Il brasiliano della Juventus ha rifilato una testata e soprattutto uno sputo a Federico Di Francesco nel finale del 2-1 bianconero sul Sassuolo. Un comportamento che, inquadrato nei casi di condotta violenta, rientra a norma del regolamento FIGC nei casi in cui è prevista la squalifica di tre giornate. Non è da escludere, comunque, che la platealità del gesto possa essere considerata un'aggravante.

I precedenti -

L'ultimo in ordine di tempo riguarda Nicola Ferrari, all'epoca attaccante del Verona squalificato per tre giornate dopo un presunto sputo a un avversario nella gara contro l'Empoli. In quel caso, comunque, la Corte di Giustizia FIGC annullò poi la squalifica perché lo sputo rimase solo presunto e non dimostrato. Tre giornate, invece, furono comminate nel 2012 a Luc Castaignos dopo la sconfitta dell'Inter per 3-0 contro il Bologna. Stessa valutazione, un anno prima, per il Pocho Lavezzi, reo di uno sputo all'indirizzo di Aleandro Rosi. Il lancio di saliva, comunque, resta una valida alternativa per i calciatori: l'episodio più famoso rimarrà lo sputo di Totti a Poulsen nel 2004, ma nel corso degli anni anche altri campioni come Mihajlovic, Rijkaard, Voeller, Samuel, Couto, Terry si sono cimentati nella poco nobile arte. Memorabile lo scambio di saliva tra Zago e Simeone in un derby di Roma nel '99: si sputarono a vicenda, faccia a faccia. Douglas Costa, in sostanza, potrà almeno consolarsi con l'ottima compagnia nella bacheca d'oro di questa disciplina.