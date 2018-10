“Marotta? Dove andrà non lo so... la Roma potrebbe essere un’idea, altre soluzioni non mi sembrano percorribili”. Così in esclusiva ai microfoni di TimGate l’operatore di mercato Vincenzo D’Ippolito. “Il mondo cambia, si va avanti... non credevo ci fosse questo addio. Il sostituto? Arriverà un amministratore delegato, magari Uva. Paratici invece è un uomo di campo. Poi se dovesse andar via anche Paratici bisognerebbe prendere anche un uomo di campo, ma penso - conclude - che rimarrà”.