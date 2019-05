D.Lippi: "Messi-Italia? No, ama il Barça. Futuro Conte? Credo alla Roma"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso il microfono di Sky Sport, l'agente Davide Lippi ha parlato di diversi temi legati al mondo del calcio. Si parte dalla Champions League, per poi affrontare il discorso legato alla Juventus e al futuro di Antonio Conte.

Ieri, tu e tuo padre, avete visto Barcellona-Liverpool in tv. "Abbiamo riso tanto, perché è stata una partita fantasmagorica. Vedere quel livello di calcio è stato eccezionale. Messi? Prima della gara mio padre mi ha chiesto chi potesse vincere, gli ho risposto che tutto dipendeva da quel ragazzo lì".

Tra l'altro Messi in passato era spesso a Milano con te per questioni di sponsor, c'è stata la chance di portarlo in Italia? "Abbiamo un bellissimo rapporto, l'ho visto anche la scorsa settimana a Barcellona. In realtà non c'è mai stata chance di lasciare Barcellona, ama quella realtà. A lui piace l'Italia, gli piace Milano e adora il nostro Paese come tutti gli argentini. Fuori dal campo è un ragazzo umile e disponibile, con grande educazione. E' uno di noi, è un marziano simile alle persone normali. E' una persona speciale, poi in campo fa delle cose uniche".

Tuo padre è stato l'ultimo allenatore a vincere la Champions sulla panchina della Juventus. "Abbiamo la copia a casa, mio padre l'ha vinta nel '96 e io avevo venti anni. Ero giovane ma ricordo che fu una emozione bellissima, vincerla in Italia fu ancora più bello. Sarebbe stato più piacevole vedere altri italiani alzare la coppa nel corso degli ultimi anni, ma sono certo che l'anno prossimo in tanti riproveranno a vincere".

Chi riporterà la Champions in Italia? "La Juve negli ultimi anni ha giocato due finali, mio padre ne ha perse tre vincendone soltanto una. Non è facile arrivare in finale di Champions. Bisogna ricominciare a basare il tutto su una filosofia e su un impianto di gioco, giocando la palla a terra, poi gli episodi fanno la differenza come i grandi campioni come Messi e Ronaldo. La Juve può vincere la Champions, certamente ci riproverà l'anno prossimo".

Quale sarà il futuro di Conte? "Credo possa andare alla Roma, non è una notizia che do ma è la mia sensazione. Per me ci sarà movimento sulle panchine, però spero che Allegri resti alla Juventus".