Da 0-2 a 2-2 al Dall'Ara: il Torino spreca, il Bologna ringrazia e rimonta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gol e spettacolo al Dall'Ara, dove il nono turno di campionato regala un pomeriggio emozionante. Sorride il Bologna, che centra in rimonta un pareggio ormai insperato grazie al primo gol in Serie A di Calabresi. Meno felice il Torino, incapace di sfruttare il doppio vantaggio ottenuto grazie alle reti di Iago Falque e Baselli.

Il primo tempo, infatti, è tutto di marca ospite. I granata partono forte e sbloccano subito il risultato con un gran sinistro dalla distanza di Iago Falque, bravo a resistere alla carica di Helander e piazzare la sfera al sette prima di cadere a terra. È appena il minuto 13, ma il copione del match sembra essere già chiaro. Il Bologna reagisce troppo timidamente, così è ancora il Toro a creare i pericoli maggiori: Meité calcia alto al 32' dopo un ottimo intervento di Skorupski sul solito Falque, Belotti spreca il 2-0 al 34' con uno stop sbagliato davanti alla porta su grande passaggio di Berenguer.

Nella ripresa mister Inzaghi toglie Danilo e inserisce Svanberg per dare più forza al suo centrocampo, ma è ancora la truppa di Mazzarri a mantenere il predominio territoriale. Fino al 2-0 di Baselli, che batte Skorupski con una conclusione potente dopo un pasticcio sulla linea di fondo di Nagy e un perfetto cross rasoterra di Iago Falque al 54'. Partita chiusa? Nient'affatto. È proprio in questo momento, infatti, che viene fuori tutta la garra del Bologna. Al 59' El Ropero Santander la riapre con un tap-in da distanza ravvicinata dopo un palo di Palacio su angolo di Orsolini. I felsinei ci credono e il Torino inizia a temere di perdere i tre punti. Così, al 77', un rinvio sbagliato di Sirigu trova l'inserimento palla al piede del giovane Calabresi, caparbio nel presentarsi in area e insaccare indisturbato il gol del definitivo 2-2. Troppo molle in questo caso la retroguardia granata, con Djidji - autore fino a quel momento di una buona prestazione - leggerissimo nel contrasto. Nel recupero - a dirla tutta - il Torino avrebbe la palla di un 3-2 che ci potrebbe sicuramente stare, ma il neo-entrato Zaza manca clamorosamente l'aggancio del pallone a tu per tu con Skorupski.

Due difese assai generose. Un attacco sprecone, quello di Mazzarri. Quarto pareggio e 13 punti in classifica per il Toro, secondo pari e otto lunghezze per il Bologna.