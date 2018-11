Da 0-2 a 3-2 per la prima volta in A. Iachini già nella storia dell'Empoli

L'esonero di Aurelio Andreazzoli non era andato giù alla gran parte dei tifosi dell'Empoli. Chiunque aveva riconosciuto al tecnico uscente i meriti di aver portato in Serie A la squadra attraverso un gioco spettacolare. E di essersi presentato nel massimo palcoscenico senza remore, andandosela a giocare con tutte a costo di subire anche goleade. L'ultima, contro il Napoli, gli è stata fatale.

Nonostante ciò e con una classifica deficitaria il cambio di panchina con il più concreto Beppe Iachini non è stata accolta propriamente con entusiasmo. Eppure dopo due partite col nuovo allenatore oggi commentiamo una squadra che è uscita dalla zona retrocessione, ottenendo il massimo.

E se con l'Udinese il 2-1 è sembrato soprattutto merito di Provedel e della buona sorte, il 3-2 contro l'Atalanta ha i grandi meriti di un tecnico che sa cosa significa soffrire. E la partita di oggi ne è stata la dimostrazione. Per la prima volta nella sua storia in Serie A l'Empoli ha vinto una partita ribaltando uno 0-2 iniziale.

Il 3-2 al 92' di Silvestre significa come la squadra abbia creduto nell'impresa fino all'ultimo istante. Anche quando al 42' Hateboer finalizzava un contropiede partito da un rigore fallito da Caputo.

In situazioni normali un gol subito dopo un rigore fallito avrebbe steso chiunque. Non l'Empoli di Iachini che ha trovato la forza di reagire dopo appena due minuti, peraltro con una rete di un giocatore fin qui criticato come La Gumina.

L'attaccante prelevato dal Palermo è il simbolo del cambio dell'Empoli di Andreazzoli a quello di Iachini: la sua presenza dal primo minuto al posto di Zajc ha suscitato sorpresa, considerato il suo score fino alla partita contro l'Atalanta (0 reti in 12 partite). Oggi l'attaccante ha segnato l'1-2 e messo pressione a Masiello, portandolo all'autorete del 2-2.

Infine, il modulo: oggi è andato in scena il 3-5-2 che ha già messo in soffitta il modulo a 4 durato giusto la partita d'esordio. E i risultati sono stati subito più che soddisfacenti, con le punte che si cercano e gli esterni che affondano. Iachini si è già preso l'Empoli.