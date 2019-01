Da 1,9 a 20 milioni: Romero-Juve, il Genoa è pronto alla plusvalenza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Maxi plusvalenza in arrivo nelle casse del Genoa, se la trattativa per la cessione di Cristian Romero alla Juventus andrà bene come tutti gli indizi fanno pensare. Il 20enne difensore argentino, scrive il Corriere dello Sport, è infatti costato soltanto 1,9 milioni di dollari al club rossoblù. Adesso, la richiesta di Preziosi è pari a 20 milioni di euro. I bianconeri sembrano disposti ad accontentare il numero uno del Grifone, prenotando il Cuti per il futuro.