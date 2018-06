Da 260 milioni di euro a 0. A Lisbona le migliori occasioni di mercato

Il terremoto che ha scosso e ha permesso ai migliori giocatori dello Sporting Club di liberarsi a parametro zero regalerà ulteriore pepe a un mercato che quest'anno, causa date di chiusura anticipate e un Mondiale alle porte, ci regalerà dinamiche strane.

Oltre a Rui Patricio a un passo dal Wolverhampton, sono quattro i calciatori più che hanno chiesto e ottenuto di liberarsi a zero da un club in pieno terremoto per le accuse di corruzione che rischiano seriamente di ridimensionare una delle società più importanti e vincenti di Portogallo.

Bruno Fernandes: clausola 100 milioni di euro

Gelson Martins: clausola 60 milioni di euro

William Carvalho: clausola 40 milioni di euro

Bas Dost: clausola clausola 60 milioni di euro

Il valore totale dei calciatori ormai libera da vincoli contrattuali è (era...) 260 milioni di euro. Cifra che non rispecchia il loro reale valore di mercato (il Portogallo è la patria delle clausole rescissorie), ma che comunque consegna al calciomercato occasioni molto ghiotte. Ce n'è per tutti gusti: un centrocampista possente e perfetto per un centrocampo a due, un interno che conosce già bene la Serie A e con grande senso del gol. Uno dei migliori Under 23 del panorama lusitano e un centravanti a lungo in lotta in questa stagione anche per la conquista della Scarpa d'Oro. Chi ne approfitterà?