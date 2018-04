Da +9 a -4: tutto in dieci minuti. Juve e Napoli, come cambia la classifica

© foto di www.imagephotoagency.it

Minuto 55'. Erano quasi le 22, minuto più minuto meno. Ingelsson segna il 2-1 dell'Udinese al San Paolo, la Juve vince a Crotone: +9 in classifica per i bianconeri. A cinque gare dalla fine, anche con lo scontro diretto di mezzo, sarebbe scudetto praticamente certo. Dieci minuti dopo, tutto cambia: Raul Albiol pareggia per il Napoli, Simy per il Crotone. Si ritorna al punto di partenza: da +6 a +6, passando per +9. Ma la rincorsa del Napoli continua.

I gol di Milik e Tonelli, l'incapacità della Juventus di superare i pitagorici: tutto porta al sorprendente +4. Che diventa un -4, e non è solo un'inversione di segno, ma di prospettiva. La classifica si legge ora con quella del Napoli, che dalla 33^ giornata esce rinvigorito, dà nuovo senso al finale di campionato. Tutto passa dallo scontro diretto del 22 aprile, a questo punto più decisivo che mai. Una serata di emozioni, come quella di oggi. Su e giù per la classifica.