Da Abel Hernandez a Benatia: le stelle che aspettano Mandzukic in Qatar

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mandzukic verso il Qatar, probabilmente verso l'Al Duhail di Mehdi Benatia. Sì, ma quanti stranieri giocano, adesso, nella Qatari Stars League? Per la stagione 2019/2020, le stelle arrivate da altre nazioni sono senza dubbio lo stesso centrale della Juventus e Yacine Brahimi, ex Porto preso in estate: l'algerino milita nell'Al Rayyan. Tra i nomi noti c'è l'ex giallorosso Hector Moreno, all'Al Gharafa, la punta tedesca Pierre-Michel Lasogga all'Al Arabi dove giocano anche l'islandese Aron Gunnarsson e lo spagnolo Marc Muniesa. Il connazionale Gabi è invece all'Al Sadd.

L'unico croato Mandzukic sarebbe l'unico giocatore croato della Qatar Stars League. La nazione più rappresentata per la stagione in corso è il Marocco con ben 10 giocatori, da Benatia a Nabil El Zhar. Sette i brasiliano (c'è anche Bruno Uvini, ex Napoli), così come spagnoli e yemeniti. Cinque gli iraniani, a quota quattro ci sono senegalesi, sudcoreani, iraqueni ed egiziani. Giocano in Qatar anche due olandesi tra cui Nigel de Jong, c'è pure un uruguaiano ex stella del nostro calcio come Abel Hernandez. A quota zero, invece, gli italiani.