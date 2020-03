Da Acerbi a Immobile: un'ossatura made in Italy per la Lazio del futuro

vedi letture

La punta dell’iceberg biancoceleste è rappresentata dalla classe di Luis Alberto, che dispensa giocate e assist come se fosse la cosa più naturale al mondo, e dallo strapotere di Milinkovic, che giganteggia in ogni stadio di Serie A. Oltre a Immobile, sono loro i volti in primo piano della Lazio seconda in classifica, che spera di contendere fino a giugno lo Scudetto alla Juventus (a +1). Ma alla base c’è tanto altro. C’è un’ossatura di squadra solida formata dal cosiddetto made in Italy. Acerbi, Lazzari, Cataldi, Parolo e Immobile: figure tanto importanti sul campo la domenica, quanto nello spogliatoio nel resto della settimana. A parte l’esterno ex Spal, arrivato lo scorso luglio, gli altri vivono Formello da tanto tempo. Conoscono l'ambiente, il modo di lavorare dello staff e della società. Hanno sposato il progetto con entusiasmo e sono riusciti a cementare il gruppo, dando nuova linfa a un ciclo - quello di Inzaghi - che dopo la vittoria in Coppa Italia dell’anno scorso dava l’impressione di essere agli sgoccioli.

In tema di leader non si devono trascurare neanche Leiva, un trascinatore, Radu e Lulic, che invece possono essere considerati italiani - e laziali - acquisiti. Nei momenti di difficoltà, l’avere una spina dorsale così solida ha fatto la differenza. Per questa Lazio e per tante alte squadre vincenti, che in passato hanno avuto come punto di forza il gruppo. Capire come finirà questa stagione e poi come si svilupperà il calciomercato estivo adesso è assai complicato. I tifosi della Lazio, impegnati come tutti in una battaglia ben più importante come quella contro il Covid-19, possono comunque stare tranquilli perché l’ossatura della squadra non verrà toccata. Anzi, verrà migliorata perché Inzaghi è sempre stato chiaro nel chiedere alla società giocatori già pronti, con esperienza nel nostro campionato. Tre anni fa aveva chiesto il Papu Gomez (che è in Italia da tanti anni), sfumato all’ultimo, poi sono stati accostati altri profili come Petagna, Cutrone e Izzo, per citarne solo alcuni. Nomi diversi, un identikit preciso. Lecito allora che il tecnico, la cui credibilità è impennata, vorrà aggiungere tasselli al gruppetto trainante per non sprecare quanto di buono seminato.