Da ala a terzino sulle orme di Zambrotta. Pirlo studia un nuovo ruolo per Bernardeschi

Andrea Pirlo studia un nuovo ruolo per Federico Bernardeschi. Come si legge sulle pagine di Tuttosport l'ex Fiorentina potrebbe seguire le orme di Zambrotta e trasformarsi in un terzino puro, senza abbandonare la fascia sinistra e senza abbandonare la propensione offensiva. Pirlo è convinto che anche lui possa replicare quella trasformazione da ala in terzino d’attacco che per Zambrotta coincise con una svolta della carriera, trasformandolo da giocatore promettente in campione. Nella nuova Juventus che il tecnico sta plasmando, schierata con il reparto arretrato a quattro, una volta recuperata la palla uno dei due terzini deve alzarsi in posizione da ala per dare ampiezza al gioco, mentre l’altro si avvicina ai due centrali per comporre la linea a tre con cui la squadra bianconera inizia a impostare. Finora il compito di attaccare è sempre stato riservato al terzino sinistro (ma in futuro potrebbe capitare anche il contrario) ed è in quel ruolo che Pirlo vede Bernardeschi. L'unico dubbio riguarda la capacità di difendere da terzino puro, compito che non è mai toccato a Bernardeschi in carriera. Maestro e allievo stanno già lavorando e da lunedì, quando Bernardeschi tornerà pienamente in gruppo dopo l’infortunio muscolare subito in Nazionale il 2 settembre, l’esperimento entrerà nel vivo.