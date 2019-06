Da Allegri a Guardiola. Ovvero Cancelo dalla Juve verso il City

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un anno che è un arcobaleno. Inizia con la speranza, arriva che è una tempesta, prosegue come un uragano ma pian piano s'affievolisce. La meraviglia diventa sostanza ma poi costanza e quasi abitudine. Tanto che Joao Cancelo finisce nei ballottaggi, dopo esser stato punto fisso nell'avvio di stagione con Massimiliano Allegri. Venticinque presenze, l'avventura alla Juventus può chiudersi con un gol, otto assist, uno Scudetto, una Supercoppa. Niente Champions, niente Coppa Italia ma tante attenzioni. Tanta visibilità. Tanto talento. Perché a venticinque anni, il terzino destro di Barreiro è uno dei migliori al mondo, certamente in fase offensiva. Piede educato, corsa accelerata, adesso la storia sembra al termine. La Juve cerca un terzino, Cancelo ha possibilità di sbarcare in Inghilterra ben più che concrete. Senza scambi, senza Danilo che la Juve non vuole ma per 50 milioni. Dal Manchester City dove il portoghese sarebbe una richiesta precisa di Guardiola. Già.