Da Allegri a Spalletti e Gattuso: è l'estate dei grandi allenatori ai box

Il Giornale oggi in edicola racconta gli allenatori oggi sul divano, più che in panchina. Mai come questa estate, tanti big sono senza un incarico, attenti osservatori delle dinamiche internazionali e italiane. Da Massimiliano Allegri che si è preso ufficialmente un anno sabbatico, impensabile che una big non ci pensi alle prime difficoltà. Poi Luciano Spalletti che potrebbe magari tornare all'estero, stavolta in Inghilterra mentre José Mourinho ha iniziato il nuovo ruolo da pundit di Sky Sports UK. Regno Unito peraltro da sempre casa di Gennaro Gattuso, seguito però anche dall'Inter Miami di David Beckham per l'MLS. Fermi al palo, per ora, pure Cesare Prandelli, Stefano Pioli, Claudio Ranieri, e altri nomi importanti.