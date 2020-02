vedi letture

Da allenatore preferisci 11 Kakà o 11 Gattuso? Ecco la risposta dell'allenatore del Napoli

Ha affrontato tanti temi Gennaro Gattuso nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League. Tra questi, anche una simpatica domanda di un collega spagnolo che gli ha chiesto se da allenatore, adesso, preferisce in campo undici giocatori con le caratteristiche di Gattuso o undici giocatori con le caratteristiche di Kakà o Ronaldinho. "Per come vedo il calcio oggi, preferisco cinque giocatori come me e cinque come Kakà e Ronaldinho - ha dichiarato l'allenatore del Napoli - . Se metti undici giocatori di difesa e undici di attacco, secondo te chi vince? La difesa... Però da allenatore preferisco giocare con calciatori tecnici, è un dato di fatto".

