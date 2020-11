Da ammiratore a nemico numero uno: l'antimadridista Arturo Vidal torna a sfidare il Real

vedi letture

Da ammiratore ad antimadridista. Come sottolinea questa mattina il quotidiano Marca, Arturo Vidal è progressivamente diventato il "nemico" numero uno del Real Madrid dopo aver sognato a lungo, soprattutto a inizio carriera in Cile, di vestire la maglia merengue.

L'attrito nei confronti dei blancos, suoi prossimi avversari, è nato per la precisione al Bayern Monaco, a partire dalla sua tanto discussa espulsione ai quarti di finale della Champions del 2016-2017 tra le mura del Bernabéu. "Due gol in fuorigioco, Casemiro doveva essere espulso prima di me. È troppo grosso un furto del genere in una partita, ce l'hanno rubata e questo mi fa arrabbiare. L'arbitro ci ha eliminati dalla Champions, non il Real Madrid", fu il duro sfogo del centrocampista cileno.

Polemiche anti-Real che sono proseguite, ovviamente, anche durante la sua ultima avventura al Barcellona, quando Vidal ha contestato aspramente il famoso fallo di Benatia su Lucas Vazquez prima dell'ormai celebre rigore di Cristiano Ronaldo che buttò fuori la Juventus ai quarti di finale della Champions del 2017-2018, oltre a criticare più volte i presunti favori arbitrali alla truppa di Zidane nella serrata lotta per il titolo proprio coi blaugrana.

È tempo adesso di Real Madrid-Inter, un nuovo capitolo della personale "battaglia" sportiva del guerriero Arturo Vidal contro il Real Madrid.