Da Ancelotti ad Allegri: Barella e la pressione da grande giocatore

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"E' uno da Napoli". "E' il futuro della Nazionale". E non sono cori da bar, voci da curva. Gli spifferi sono a microfoni accesi, arrivano da Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri ma pure da fior di commentatori e addetti ai lavori. Tutti incensano Nicolò Barella, sardo in Sardegna, profeta in patria. "Lo cercano in tanti, ma vogliamo tenerlo”, dice il direttore sportivo Marcello Carli, rispettando la chiara volontà del presidente Tommaso Giulini. "La sua esplosione è merito di Maran, perché Nicolò ha finalmente trovato un allenatore che gli dà tantissimo. Se dovesse restare io sarei il più felice del mondo ma è chiaro che abbia l'ambizione di giocare in Champions League e qui, al momento, non potrebbe giocarla". Barella ha sulle spalle la pressione dei grandi giocatori. Gioca nella provincia del calcio che conta con un amore capitale dei suoi tifosi. Sogna la Champions League, ovvio. Il Cagliari può raggiungerla? Chimere, nel calcio moderno. Sicché l'addio non è certo da scartare, anzi. L'estate che verrà rischia di essere la sua estate. Intanto il presente è suo. E se lo gode, testa sulle spalle e pallone tra i piedi. "Non soffre le voci di mercato", garantisce Rolando Maran. Oggi un'altra riprova.