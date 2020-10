Da Andreas Pereira a Muriqi: tutti i trasferimenti della Lazio

Lazio che è intervenuta sul mercato in maniera chirurgica per provare a regalare a Simone Inzaghi una rosa più profonda rispetto allo scorso anno. Alla fine della sessione estiva sono stati rinforzati un po' tutti i reparti, dalla porta all'attacco. Mentre in uscita Tare ha sfoltito il gruppo con le cessioni dei giocatori non più funzionali al progetto biancoceleste, trattenendo quei big che comunque avevano molto mercato, da Milinkovic-Savic a Ciro Immobile.

Le operazioni in entrata

Wesley Hoedt (D) (Southampton) PRE

Andreas Pereira (C) (Manchester United) PRE

Mohamed Fares (C) (Spal) DEF

Gabriel Pereira (P) (Monaco) DEF

Vedat Muriqi (A) (Fenerbahçe) DEF

Pepe Reina (P) (Milan) SVI

Gonzalo Escalante (C) (Eibar) SVI

Le operazioni in uscita

Bobby Adekanye (A) (Cadice) PRE

Jordan Lukaku (D) (Anversa) PRE

Wallace (D) (Yeni Malatyaspor) SVI

Simone Palombi (A) (Pisa) PRE

Jony (A) (Osasuna) PRE

Cristiano Lombardi (A) (Salernitana) PRE

Milan Badelj (C) (Genoa) DEF

Guido Guerrieri (P) (Salernitana) DEF

Ricardo Kishna (A) (ADO Den Haag) SVI

Valon Berisha (C) (Stade de Reims) DEF