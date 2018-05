Da Atene a Kiev, per il Liverpool undici anni d'attesa per una finale

© foto di Imago/Image Sport

Il Liverpool raggiunge la finale di Champions League per l'ottava volta nella sua storia, considerando anche la vecchia Coppa dei Campioni. Solo in due occasioni è andata male: la prima è una partita che non si sarebbe dovuta giocare, nel 1985 contro la Juventus. Il campo passò in secondo piano e quella tragica notte costò ai reds sei anni di squalifica dalle coppe europee. La seconda volta coincide con l'ultima finale nel massimo torneo continentale del Liverpool: 23 maggio 2007, stadio Olimpico di Atene, contro il Milan in quella che è stata la rivincita di due anni prima.

Allora come oggi quel Liverpool non era una favorita alla vittoria finale, bensì una outsider in grado di sorprendere tutti: il timoniere, Rafa Benitez, diede nuova dignità europea a una squadra che negli anni '80 era la più forte d'Europa e che si è ritrovata a ricosrtuirsi una reputazione continentale.

Questo l'undici che è sceso in campo 11 anni fa:

Reina; Finnan, Carragher, Agger, Riise; Xabi Alonso, Mascherano; Pennant, Gerrard, Zenden; Kuyt. A partita in corso entrarono Arbeloa, Kewell e Crouch mentre Dudek, Hyypia, Mark Gonzalez e Bellamy restarono in panchina. Era la notte di Pippo Inzaghi e della sua doppietta, con Kuyt a dare la vana speranza ai tifosi reds di una rimonta in stile Istanbul.

Solo due anni prima la stessa partita fu teatro della più clamorosa rimonta in una finale di Champions: tre reti recuperate in sei minuti, poi i calci di rigore a consegnare la coppa nelle mani di Steven Gerrard. Questo l'undici che scese in campo all'"Ataturk":

Dudek; Finnan, Carragher, Hyypia, Traoré; Luis Garcia, Xabi Alonso, Gerrard, Riise; Kewell; Baros. A gara in corso entrarono Smicer, Hamann e Cissé mentre Carson, Josemi, Nunez e Biscan rimasero in panchina.