Da attaccante top a pacco: la parabola di Gonzalo Higuain in dieci mesi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ennesima delusione per Gonzalo Higuain. In un'annata storica, più nei bassi che negli alti, il centravanti argentino non riesce a dare la propria impronta nemmeno contro il Cardiff City. Sembrerebbe una partita facile, lo diventa solamente all'ottantaseiesimo, quando il pari di Azpilicueta, in evidente posizione di offside, dà il la alla rimonta, con vittoria, del Chelsea. "Troppo lento per il calcio inglese", le parole riferite su chi, un anno fa, valeva 54 milioni di euro, ma solo per non incappare in minusvalenze.

SALUTI ALLA JUVENTUS - L'arrivo di Cristiano Ronaldo ha di fatto tolto il tappo alla vasca di Higuain, convincente in campionato con sedici gol, non determinante in coppa nonostante le 5 reti in 10 gare. Forse sarebbe stato più funzionale lui che non Dybala, nell'equilibrio della squadra, ma l'ingaggio da quasi 9 milioni (bonus inclusi) faceva pendere la bilancia su un suo addio. Così, ancor prima che arrivasse il portoghese, il suo destino era segnato, con il Milan molto interessato sin da subito, più del Chelsea.

DELIRIO MILAN - Riavvolgendo velocemente il nastro, arriva agosto, con Caldara e Higuain che prendono la Torino-Milano e arrivano in rossonero. Il centravanti argentino sembra la panacea di tutti i mali a un attacco che, nell'anno prima, aveva dovuto fare i conti con Kalinic e Cutrone. Venti gol assicurati, sembrerebbero. Il problema è che Higuain sembra un elefante in una cristalleria, si arrabbia, sbraita con i compagni. Di fatto è poco collaborativo, fino alla sfida contro la Juventus: rigore sbagliato, litigio epocale con Leonardo negli spogliatoi, rischio di venire alle mani. Poi le mancate convocazioni, la panchina della Supercoppa - ancora con la Juve - la sceneggiata di fine partita. Dall'apogeo al crollo in poco più di sei mesi.

CHELSEA PER GRAZIA RICEVUTA - Così Maurizio Sarri si impunta, anche contro l'idea di Marina Granovskaia che non vorrebbe assolutamente ultra trentenni in squadra. Higuain è però l'uomo giusto, almeno così si pensa. Tanti impegni ravvicinati, Batshuayi che va via e Morata che saluta in direzione Atletico Madrid, Giroud che non è un bomber letale (ed è in scadenza) e nemmeno Hudson-Odoi. Finora, però, il riassunto della sua esperienza è "troppo lento per il calcio inglese". Per chi guadagna cifre astronomiche è un bello smacco.

ARGENTINA E COPA AMERICA - "Ci ho pensato molto, il mio ciclo è finito". I gol sbagliati nelle varie finali, dal Mondiale alla Copa Centenario, passando per l'America dell'anno prima, hanno lasciato un segno indelebile. Tanto che spesso finiva fuori dai convocati, viene chiamato "el gordo" e raffigurato come un perdente. Probabilmente lo è anche, visto che negli atti conclusivi lascia sempre a desiderare, da goleador implacabile a Calimero dei centimetri, sempre di troppo.

IL FUTURO - È una incognita, per vari motivi. La Juventus potrebbe anche riabbracciarlo, ma solo con una massiccia dose di cessioni. Cosa che avverrà, a dir la verità, perché Dybala è sul piede di partenza, Alex Sandro è cedibile, Douglas Costa piace al Milan e Oltremanica. Però l'ingaggio è un fardello davvero esagerato, perché sfiora i 9 milioni di euro. Il Chelsea ha il mercato bloccato e potrebbe decidere di tenerlo in rosa, soprattutto in caso di addio di Morata: prestito rinnovabile, ma per ora non ha dimostrato di valere i soldi spesi. È circolata la notizia di un possibile scambio con Dzeko, attualmente molto complicato soprattutto senza Champions League, così come l'Inter per Icardi, dopo il tentativo della scorsa estate. Discorsi all'acqua di rose per chi, da top, sembra diventato un pacco indesiderato in pochi mesi.