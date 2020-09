Da Aurier a Sessegnon: chi il Tottenham proverà a vendere entro lunedì

Il mercato estivo si appresta ad entrare nella fase conclusiva e forse più delicata, che sarà caratterizzata molto probabilmente da tanti colpi last-minute. La crisi sanitaria ha influito negativamente sulle casse delle società: non ci sono stati grossi movimenti, eccezion fatta per il solito Manchester City e per il Chelsea, che ha investito tanto dopo il blocco imposto dalla FIFA. Vediamo quali potrebbero essere le occasioni che i club di Serie A (ma non solo) potrebbero cogliere andando a pescare tra gli esuberi delle big europee.

Il Tottenham nelle ultime settimane si è dato da fare in entrata col doppio colpo Bale-Reguilon e già in precedenza aveva rinforzato la corsia destra di difesa con Doherty e il centrocampo con Hojbjerg. Tempo di cessioni, tempo che però stringe: diversi i nomi in uscita. Hanno già salutato Walker-Peters, Vertonghen, Skipp e Vorm. E non finisce qui: l'arrivo di Joe Hart come vice di Lloris spinge l'argentino Gazzaniga a trovarsi una nuova destinazione. Serge Aurier è destinato a essere un rincalzo sulla corsia destra, il Milan resta ancora un'opzione mentre non lo è più lo Spartak Mosca, rifiutato dall'ivoriano. Ryan Sessegnon e Juan Foyth piacciono al Leeds. Per l'inglese si valuta il prestito e sul giocatore non mancano le squadre interessate: Southampton, Brighton ed Hertha. L'argentino potrebbe invece trasferirsi nello Yorkshire a titolo definitivo, valutazione 15 milioni di sterline. Fuori dal progetto Danny Rose, al quale il club già un anno fa aveva invitato a trovarsi una nuova sistemazione. Le parole di stima di José Mourinho nei confronti di Ndombele portano il francese sempre più verso la permanenza. Occhio a Dele Alli, invitato a dare di più e per ora non è in vendita. A gennaio si vedrà.