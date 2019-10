Da Ballardini ad Andreazzoli. Il Genoa cambia, ma ora non ha Piatek

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se Enrico Preziosi ha saputo trattenersi fino ad ora (l'anno scorso l'esonero arrivò sempre all'ottava giornata, sempre contro il Parma, ma con una sconfitta casalinga, ndr), dopo il 5-1 di Parma il destino di Aurelio Andreazzoli sembra essere fondamentalmente segnato: a meno di sorprese, l'erede dell'ex allenatore dell'Empoli sarà uno tra Francesco Guidolin, Massimo Carrera e Thiago Motta e un cambio appare come minimo necessario, visto che il Genoa visto stasera è di gran lunga la squadra peggiore della Serie A.

C'è però una differenza sostanziale tra il cambio Ballardini-Juric e quello che investirà Andreazzoli: la classifica. Se l'anno scorso il Grifone navigava a metà graduatoria, con un Piatek che segnava praticamente ad ogni tiro e dodici punti già incamerati, in questa stagione la squadra rossoblù ha appena cinque punti e si trova al penultimo posto, di una lunghezza davanti alla Sampdoria. Le potenzialità in squadra per una risalita ci sono sicuramente, ma l'esigenza di trovare un finalizzatore (Pinamonti?) e maggiore carattere in una formazione che quest'oggi ha mostrato mancanza di organizzazione difensiva e di voglia di reagire, devono essere le priorità principali per chi guida il Grifone.