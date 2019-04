Da Balo a Galliani e Sinisa: Gattuso solo l'ultimo bersaglio di Salvini

"Filippo Inzaghi va cacciato". Oppure "Mihajlovic mi piace, non è un quaquaraquà". O anche, peggio ancora, "Se il Milan cede Balotelli fa bene" e "lo fischiano perché fuori dal campo è un cretino e per questo lo fischierebbero anche se fosse biondo con gli occhi azzurri". Nel mare magnum delle dichiarazioni di Matteo Salvini sul Milan ci sono anche: "Galliani ha fatto il suo tempo". "Berlusconi ha le idee confuse". "Sinisa non faccia il piangina". "Il Milan è vergognoso". "Spalletti un piddino rancoroso". "Donnarumma non lo riprenderei". "Higuain indegno".

Così non si disperi, Gennaro Gattuso, vittima dell'ennesima uscita sul pallone del Ministro dell'Interno. "Derby perso per colpa sua", disse a ottobre, con l'allenatore che rispose per ulteriori critiche, a novembre. "Pensi ai problemi dell'Italia". Macché. La critica non si è esaurita, ha parlato di "figuracce", lo ha scaricato e poi è ritornato sui suoi passi. "No alle polemiche, va bene finché sarà tecnico del Milan". Era il 3 gennaio. Poi, il 4 febbraio. "Abbiamo perso due punti ma non dico nulla, Gattuso si offende". A fine dello stesso mese: "il Milan ha giocato male ma capita. Sempre viva Gattuso". Ieri. "Vergogna". E la risposta, ancora pungente e tra le righe, di Ringhio. “Ha detto bene lui. Vergogna. La vergogna me la prendo tutta io e gli auguro il meglio, di fare un grandissimo lavoro perché ne abbiamo bisogno”. Ritorna in mente la frase d'ottobre. ""Pensi ai problemi dell'Italia".