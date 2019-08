© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa delle prime gare di campionato, il Brescia è convinto di avere allestito una rosa competitiva per la salvezza in Serie A. Acquisti mirati, con gli arrivi di Zmrhal e Magnani hanno puntellato difesa e centrocampo, il possibile sogno è per l'attacco.

BALOTELLI O NIENTE - Sembra che il grande obiettivo per il numero nove parli dialetto. Il bresciano più famoso del mondo del calcio - forse poco sotto Andrea Pirlo - deve decidere se accettare la corte del Flamengo (che però deve ancora spedire la proposta) oppure se rimanere in Italia, aspettando un club di livello superiore (Fiorentina?) altrimenti ritornare a casa e vestire il biancoblù per la prima volta nella carriera. Oggi Balotelli compie 29 anni, l'obiettivo è rilanciarsi. Altrimenti potrebbe il Brescia potrebbe anche non muoversi più.

PIACE VALZANIA - Nei possibili intrecci di mercato ci sarebbe pure quello per l'ex Frosinone, ma c'è un problema dal punto di vista ambientale. Luca Valzania arriverebbe dall'Atalanta, club che non ha intenzione di rinforzare i rivali storici. Quindi sembra una pista davvero molto difficile per arrivare al centrocampista.