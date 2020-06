Da Barcellona a Parigi e Roma: Juventus, scambi entro il 30 giugno. Anche per il bilancio

La Stampa oggi in edicola fa il punto sulle trattative di casa Juventus che vorrebbe chiudere alcuni scambi entro il 30 giugno per questioni di bilancio. Miralem Pjanic è tra due fuochi: resta vivo lo scambio con il Barcellona per Arthur e al contempo il Paris Saint-Germain lo valuta all'interno di un'operazione con Leandro Paredes. In tutto questo, scambi in ponte anche con la Roma: Daniele Rugani e Rolando Mandragora da una parte per Cengiz Under e Bryan Cristante.