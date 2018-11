Da Barella a Chiesa. Tutti i duelli del mercato tra Juventus e Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro duello tra Juventus e Inter per il francese Paul Pogba - sottolinea Tuttosport - è soltanto la punta di un iceberg: tra le due nobili d’Italia è e sarà in atto tutta una serie di sfide e dispute che passano dal campo al mercato e - in quest’ultimo ambito - dalla ricerca dei campioni internazionali più quotati a quella dei giovani talenti italiani prossimi a compiere il definitivo salto verso la consacrazione. Uno di questi è Sandro Tonali, ma l’elenco prosegue col cagliaritano Nicolò Barella. Oppure col centrocampista 23enne Stefano Sensi, in forza al Sassuolo così come il difensore Giacomo Magnani (23 anni). Per non parlare, poi, dell’attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa: uno per il quale l’asta al rialzo è già partita, con quotazioni destinate a salire sempre di più.